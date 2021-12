Hva blir det med kulturlivet på Skjervøy?  

leserbrev

Som leder i Skjervøykoret er det med tungt hjerte å lese at det er foreslått å fjerne en 50% stilling i Skjervøy kulturskole. For vel ett år siden ble det fjernet en halv stilling i kulturskolen etter at 2 lærere flyttet og nå vil altså Skjervøy kommune kutte ytterligere i en kulturskole som fra før av har lite ressurser. Blir Skjervøys «kulturtilbud» å kun bestå av idrett de neste årene?

Tro meg jeg er veldig glad i idrett og alt som heter fysisk aktivitet. Det er noe jeg brenner for i mitt yrke som ergoterapeut og tidligere frisklivsveileder og jeg er en aktiv pådriver for at det skal være et godt tilbud i forhold til fysisk aktivitet til barn og unge på Skjervøy. Men selv om mitt barn liker alle former for idrett så er det ikke alle barn og unge som gjør det.

Hvordan skal det bli med kulturlivet på Skjervøy når verken skolen eller kulturskolen kan gjøre en jobb i forhold til å fremme kultur? Skjervøykoret ser at det allerede er få tilbud til barn og unge i kulturskolen og meget begrenset i forhold til hva potensialet er. Skal vi fortsatt være en kommune som ikke har et korpsmiljø? Og hva med dans og drama? Vi har ingen tilbud til de som ønsker å drive med dette. Ved å kutte denne stillingen vil det bli slutt på kvalifisert sangpedagogiske timer til barn og unge også. For å ha et godt tilbud gjelder det også å ha de rette personene ansatt med rett kompetanse.

En ting er at skolene ikke fremmer kultur lenger som musikk, dans og drama. Eller gjør de det uten at vi foreldre vet det? Min datter går nå i syvende og jeg har til dags dato fortsatt ikke vært på en eneste skoleavslutning til jul eller sommerferien som har inneholdt skuespill eller konsertering. I løpet av alle disse årene har barna fremført en sang til oss foreldre. Er grunnen til dette avhengig av lærernes interesser, kapasitet eller er det fordi Skjervøy kommune ikke fremmer kulturliv som ikke er idrett?

Da jeg gikk på skolen hadde vi skoleavslutninger med foreldre som tilskuere, hvor vi fikk vi fremføre skuespill som hakkebakkeskogen og syvende far i huset. Vi fikk synge og spille et instrument hvis vi ville og kunne det. Noen fikk til og med øve seg på å være konferansier. Vi hadde store forestillinger i gymsalen og også på kulturhuset med resten av skolen.

Vi fikk også bruke kulturhuset som en plass å utfolde oss på, hvor vi kunne stå på scenen og øve oss å synge i mikrofon. Vi hadde stort korps, barnekor og ungdomskor osv. Var dette fordi vi hadde flere kulturskolelærer, frivillige eller lærere med interesse for dette? Jeg vet at slik vi hadde det har formet meg til den jeg er nå og gleden av å stå på en scene lærte jeg allerede på barneskolen og gjennom kulturskolen.

Skjervøykoret er avhengig av å kunne leie dirigent via kulturskolen da det ikke er økonomisk forsvarlig å skulle leie inn dirigent hvert år. Skjervøykoret har tidligere leid dirigent via kulturskolen, men av diverse årsaker måtte vi avslutte dette samarbeidet. Vi betaler nå rundt 50 000,- for å leie dirigent for et prosjekt.

Dette dekker kun 2 øvingshelger og 1 konserthelg i løpet av et halvt år. Vi må nå basere oss på at kormedlemmer selv dirigerer på onsdagsøvinger og det er ingen av oss som er skolert til dette. Skjervøykoret har et høyt nivå til å være et amatørkor fordi vi tidligere hadde dyktige dirigenter. Skal vi beholde medlemmene kreves det en god dirigent.

Slik situasjonen er nå så klarer vi oss økonomisk på kort sikt, men å leie inn dirigent slik vi gjør nå er ikke bærekraftig for koret. For å ha stabilitet må vi ansette en dirigent i 10-20% stilling og hvem flytter til Skjervøy for en så liten stilling. Det er viktig for kormedlemmene at vi har stabilitet og at medlems kontigenten er så lav som mulig for at flest mulig har råd til dette. Koret er en viktig bidragsyter i samfunnet og er en forebyggende arena i forhold til å gi god psykisk og fysisk helse.

Koret er avhengig av denne stillingen og slik jeg ser det burde denne stillingen heller økes for å få opp aktiviteten i skolene, få i gang korpset og vi ønsker selvfølgelig at det skal være et godt sangtilbud til barn og unge da disse kanskje er framtidige gode sangere til Skjervøykoret. For at kommunen skal ha et aktivt kulturliv kan ikke denne stillingen kuttes.