Arenaløftet på Skjervøy: - Håper man ser den store nytteverdien

leserbrev

Skjervøy IK Fotball har arbeidet i mange år med å realisere bygging av en treningshall, og behovet for denne type hall har vokst seg større i like mange år. Argumentene for dette behovet har vært en fullt opptatt idrettshall, en stadion som ikke har kapasitet nok for treninger og kamper samtidig i sommermånedene, ei Lerøyturnering som krever mer plass og ikke minst at mange barn og unge (og voksne) står uten et tilbud gjennom mange vintermåneder og blir akterutseilt i oppkjøring mot ny sesong. I tillegg ser vi et frafall blant våre barn og unge etter en lang vinter uten aktivitet.

Idretten har samarbeidet godt og blitt enige om en type hall vi har behov for og at det arenaløftet som er planlagt ved idrettsplassen er kjærkommen for hele idrettsbevegelsen (og kulturlivet) i Skjervøy Kommune. Politikerne har støttet opp om dette arenaløftet og har godkjent både type hall, plassering av denne, nye skitraseer, forskyving av skøytebane og å være en viktig bidragsyter både som byggherre og i finansieringen av dette prosjektet.

Nå blir finansiering og realiseringen av denne hallen møtt med skepsis fra flere som mener at Kommunen heller bør bruke midler på andre områder som er viktigere enn å bygge anlegg som skaper gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.

Skjervøy Idrettsklubb ser med stor bekymring på en eventuell negativ holdning til dette arenaløftet. Det er gjort et solid arbeid fra mange parter, og vi er langt på vei til å kunne realisere dette spennende prosjektet som vil få stor betydning for Skjervøy Kommune i mange år fremover.

Skjervøy Idrettsklubb støtter fullt ut viktigheten av å ha et godt og velfungerende helsetilbud i Kommunen. Vi mener at denne type satsing på anlegg som fremmer fysisk aktivitet og trygge sosiale miljøer gir en betydelig helsegevinst for Kommunen både på kort sikt og ikke minst på lang sikt. Tendensen i dagens samfunn er at stadig flere barn og unge blir mer inaktive og «asosiale», og de vanene de etablerer som ung tar de ofte med seg inn i voksenlivet. Å tilrettelegge for fysisk aktivitet og sosial tilhørighet med gode anlegg og idrettsaktiviteter er svært viktig for å gi de unge en god plattform både fysisk og psykisk som voksen.

Forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom livsløpet viser at helsetilstanden til de fysisk aktive er langt bedre enn de fysisk inaktive. I tillegg vil denne type treningshall kunne benyttes på dagtid gjennom mørke vintermåneder av mange ulike brukergrupper. I Norge brukes f.eks denne type hall som aktivitetsarena av ulike typer fysakgrupper, mental helse, eldretrim og bedrifter gjennom hele vinteren. Erfaringsmessig vil det vokse frem nye muligheter og aktiviteter ved å bygge en treningshall.

Altså kan en slik type treningshall også bli et møtested for voksne og eldre hvor både fysisk aktivitet og sosial tilhørighet fremmes. I tillegg vil både foreldre, trenere og ledere få langt større motivasjon for å stille opp som ressurs-personer for barn og unges aktiviteter.

Vi ser også en tendens til fraflytting fra Skjervøy Kommune, og det er gjort mange undersøkelser som påpeker at tilrettelegging av anlegg for fysisk aktivitet både øker bolysten hos Kommunens innbyggere og ikke minst øker ungdommens lyst til å vende tilbake til oppvekstkommunen etter endt skolegang. Idrettsmiljøet skaper både engasjement og tilhørighet, og vi har mange eksempler på «hjemvendte» ressurspersoner både i idrettsmiljøet og innenfor ulike næringer som fremmer tilhørigheten og miljøet på idretts-arenaen som en viktig faktor for å etablere seg på hjemplassen.

Å skape gode samlingsteder for ungdommen utenom den organiserte idretten er også viktig for trivsel og tilhørighet. Mange av disse typer haller som er bygd i Norge benyttes i stor grad som samlingspunkt for uorganiserte aktiviteter. De bygges med aktivitetsrom, kjøkken og kafeer sånn at de kan ha sosiale sammenkomster samtidig som selve hallen kan brukes til uorganiserte idrettsaktiviteter. Vår type hall har alle disse fasilitetene og kan for eksempel danne et flott utgangspunkt for en type ungdomsklubb for både for de idretts-interesserte og de som ønsker å møtes uten at idretten står i sentrum.

Skjervøy Idrettsklubb ønsker å legge til rette for et bredt og variert aktivitetstilbud for våre innbyggere, både barn, unge og voksne. Vi er opptatt av å opprettholde tilbudene vi har i dag, men samtidig ser vi en økende tendens til at våre barn og ungdom velger bort idrettsaktiviteter pga alle de «passive» aktivitetene som stjeler oppmerksomheten og tiden til de unge. Gode idrettsanlegg og samlingssteder samt motiverte ressurspersoner blir i så måte den viktigste bufferen mot denne tendensen (inaktiv ungdom) som på sikt kan gi Kommunen store utfordringer både innenfor helsesektoren og i arbeidslivet. Derfor mener vi at det blir galt å sette dette arenaløftet opp mot tøffe utfordringer i f.eks helsesektoren, men heller se på det som en nødvendig investering for å løse disse utfordringene.

Mange av våre politikere og ledere i Kommunen har jobbet aktivt for dette arenaløftet. De har god erfaring med å se helheten i samfunnet samtidig som de skjønner betydningen av å etablere arenaer som gir langsiktig nytteverdi for Kommunen. Vi står nå ovenfor en unik mulighet for å få realisert et prosjekt det har vært jobbet årevis med og som nesten e «landa».

Det vil gi Kommunens innbyggere en fantastisk arena samt gi våre barn og unge et bredt aktivitets-tilbud som vil skape god rekruttering, trivsel og tilhørighet til vårt samfunn. For alle oss som bruker mye tid og engasjement med å tilrettelegge for idretts-aktiviteter for Kommunens barn og ungdom vil dette arenaløftet være svært motiverende og skape stort engasjement.

Skjervøy Idrettsklubb håper våre politikere og Kommunens ledere fortsatt ser den store nytteverdien av dette arenaløftet og finner løsninger for en snarlig realisering av dette prosjektet.