Start påskeaften med denne quizen- Hvor mange klarer du?

Spørsmål

1: I hvilken bokserie møter man Gollum?

2: I hvilken by ble vinter-OL 1998 arrangert?

3: Hvilket politisk parti representerer Nina Sandberg?

4: Hvem har skapt TV-serien «Heimebane»?

5: Hva heter grunnstoffet med kjemisk symbol V?

6: Hvor mange medlemsstater er det i Europarådet?

7: Hva heter de to nordmennene som har regissert «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tells»?

Svar

1: «Ringenes herre»

2: Nagano, Japan

3: Arbeiderpartiet

4: Johan Fasting

5: Vanadium

6: 47

7: Joachim Rønning og Espen Sandberg