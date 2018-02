Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland

innenriks

Regjeringen har besluttet ikke å forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel i Nederland, som utløper 31. august 2018.

– Leie av fengselsplasser i Nederland har vært en suksess. Nå er soningskøen avviklet, og avtalen har gitt rom for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av fengselsplasser i Norge, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

Fra avtalen trådde i kraft 1. september 2015 og fram til 15. februar 2018 er til sammen 936 domfelte overført til straffegjennomføring i Norgerhaven fengsel i Nederland. Av disse er 568 domfelte overført etter egen søknad, mens 368 er overført uten eget samtykke. To av tre nåværende innsatte er utenlandske statsborgere.

Bakgrunnen for avtalen med Nederland var den tidligere store soningskøen i Norge. I 2013 var køen på over 1.200 personer, og at mange hadde ventet lenge. Listhaug påpeker at soningskøen fremdeles skal holdes nede.

– Frem til Agder fengsel åpner i 2020 vil vi benytte oss av muligheten til å sette to innsatte på én celle så langt det blir nødvendig. Dette er noe også fagforeningen støtter, sier Listhaug i meldingen.