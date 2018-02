Politiet opprettholder siktelsen i menneskehandelsak i Bergen

innenriks

Politiet bekreftet overfor NRK onsdag kveld at de frafalt siktelsene på medvirkning til grov menneskehandel, men opplyser noen timer senere at siktelsene opprettholdes. Politiet sier det skyldes en misforståelse internt.

Politiet slo til mot det rumenske miljøet i Bergen 10. februar og pågrep i alt elleve personer. Sju av dem ble senere løslatt, mens jentas besteforeldre og tante, samt en mann i 40-årene, ble siktet for brudd på straffelovens paragraf 285, som omhandler grov menneskehandel.

– Etterforskningen har minsket mistanken, sa Linda Ervik, leder for Vest politidistrikt sin Exit-gruppe, til kanalen.

Ervik opplyste også at politiet ikke har klart å bevise at nettverket hadde planer om å utnytte jenta til prostitusjon.

16-åringens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Meyer, sa jenta er glad og lettet. Hun bekreftet at hun ikke lenger er under barnevernets omsorg, men ville ikke kommentere hvordan tenåringen stiller seg til at besteforeldrene og tanten etterforskes.

– Det jeg kan si er at etterforskningen fortsatt pågår, og at jeg vil bistå henne så lenge forholdene tilsier det, sa Meyer.

(©NTB)