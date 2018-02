DN: Stortingets byggeprosjekt har gitt 2,7 millioner i strafferenter

innenriks

Forsinkelsesrentene er et resultat av at Stortinget ikke har klart å betale løpende regninger fra entreprenørene i tide, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen var det Riksrevisjonen som først oppdaget at Stortinget betalte store summer i strafferente.

– Jeg blir litt målløs. Dette underbygger at det har vært et prosjekt nærmest uten styring, sier Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet til avisen.

Hun understreker at de nye opplysningene øker alvoret i byggesaken og at stortingspresident Olemic Thommessen må forklare seg.

– Stortingspresidenten skal orientere finanskomiteen onsdag i neste uke. Men det er ikke tilstrekkelig. Han må også redegjøre for denne saken i Stortinget. Vi må ha svar på hva slags styring han egentlig har hatt med byggeprosjektet, sier Aasrud.

DN har bedt Thommessen om en kommentar til saken, men det ønsker han ikke å gi.

Forrige uke ble det kjent at byggeprosjektet blir ytterligere en halv milliard kroner dyrere enn det Thommessen orienterte Stortinget om like før jul. Den totale rammen er nå satt til 2,3 milliarder kroner, noe som er 1,1 milliarder høyere enn anslaget for tre år siden.

