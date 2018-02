Drapsetterlyst brite pågrepet i Oslo 

innenriks

Mannen i slutten av 20-årene ble pågrepet i en leilighet på Torshov i Oslo. Han motsatte seg å bli pågrepet, men ingen kom til skade i forbindelse med pågripelsen.

Mannen er siktet for å ha drept den 37 år gamle nederlenderen ned et «stikkredskap» i bydelen Camden i London en gang i 2016. Fredag blir han framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett i påvente av at britiske myndigheter gir mer dokumentasjon om etterlysningsgrunnlaget.

–Vi tar ikke stilling til skyldspørsmålet i denne typen saker, men vil rutinemessig be om at mannen blir fengslet i fire uker. Etter utleveringsloven vil britiske myndigheter deretter få fire uker på seg til å utlevere nødvendig informasjon, sier politiadvokat Anders Valen Mørland ved felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt til NTB.

– Deretter vil han etter all sannsynlighet bli utlevert til England, men vi har foreløpig ikke vært i kontakt med britiske myndigheter om dette, sier politiadvokaten.

Ifølge politiet var pågripelsen et resultat av god etterretningsinformasjon og internasjonalt samarbeid. Det er foreløpig usikkert hvordan mannen kom seg til Norge, og hvor lenge han har vært her.

Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling klokken 15. Forsvarer er Aase Sigmond, men det er en annen advokat som vil håndtere fengslingsmøtet, opplyser Mørland.