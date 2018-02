Enighet i Bane Nor-meklingen 17 timer på overtid

innenriks

– Jeg er fornøyd med at meklingen med LO og YS for Bane Nor førte fram, slik at vi unngikk en streik som ville rammet togpassasjerer og kunder av jernbanen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det var varslet at 101 ansatte i Bane Nor ville gå ut i streik fra tirsdag om det ikke ble enighet, noe som ville ramme Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og stasjoner i Trøndelag.

YS ble enig med arbeidsgiver siden tidligere på dagen. Da LO Stat fortsatte meklingen var det imidlertid fortsatt fare for at 68 ansatte i Bane Nor kunne bli tatt ut i streik, noe som nå er hindret.

– Vi har blitt enige om et lønnsoppgjør for 2017 som økonomisk sett er i tråd med normen fra frontfaget. Vi har også fått etablert nye tariffavtaler for Bane Nor, sier Bratten.

Meklingen har både handlet om å gjennomføre et lønnsoppgjør for 2017, og å opprette tariffavtaler for det nye statsforetaket Bane Nor.

Fra Spekters side og YS er forslaget endelig vedtatt, mens LO Stat har varslet at forslaget skal ut på uravstemning.