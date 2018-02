Verneverdig villa på Skøyen i Oslo totalskadd i brann

innenriks

Brannen i villaen et steinkast bak Frognerparken ble meldt om klokken 20.23 mandag. Da brannvesenet kom fram, var bygningen overtent. En time etter brannmeldingen var huset i ferd med å rase sammen.

Politiet opplyser at huset er totalskadd, og at brannvesenet vil være på stedet utover natten for å etterslokke.

– Det er foreløpig umulig å si hva brannårsaken er, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeset i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at de vil gjøre tekniske undersøkelser når blir mulig å ta seg inn på branntomten.

Huset har lenge vært til salgs, men ingen kjøpere har meldt seg.

– Flere har opplyst til oss at huset har vært til salgs. Det er ikke registrert noen bosatte på adressen. Vi har ikke fått melding om at noen er kommet til skade, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

De nåværende eierne betalte 27,5 millioner kroner for huset våren 2015.

Ti brannbiler og et mannskap på 30 brannfolk har jobbet på stedet. Det var ingen spredningsfare til omkringliggende hus under brannen, og brannvesenets vurdering var at det ikke er nødvendig å evakuere naboene siden tomten er såpass stor

