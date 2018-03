De blågrønne ett mandat unna flertall i februar

innenriks

Velgerflukten som rammet Ap da det stormet som verst rundt håndteringen av varslersakene mot den nå avgåtte nestlederen Trond Giske, sitter fortsatt i.

Et allerede hardt presset Ap falt som en stein til 22,4 prosent i årets første måned. Det var ned 3,8 prosentpoeng fra det allerede svake utgangspunktet mot slutten av fjoråret.

Kuldeperioden er på ingen måte over for Jonas Gahr Støres Ap, selv om snittet av åtte nasjonale målinger i februar som Poll of polls har beregnet, viser en fremgang på 0,9 prosentpoeng til 23,3 prosent. Det er fortsatt over 4 prosentpoeng lavere enn oppslutningen ved stortingsvalget i fjor høst, og hele 5,3 prosentpoeng under Høyres februarsnitt.

Februar ble fjerde måned på rad hvor Høyre er større enn Ap og dermed troner som landets største parti.

Flertall glipper

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre startet 2018 med et samlet snitt på 47,3 prosent – noe som ville gitt Solberg-regjeringen flertall i Stortinget med 85 mandater.

Det glipper i februar, selv om marginene er små. Høyre på 28,6 prosent (-0,2), Frp på 13,7 (-0,5) og Venstre på 4,3 (+0,2) ville samlet gitt 84 mandater dersom februarsnittet hadde vært stortingsvalg.

Februar ble Venstres sjette måned på rad med et gjennomsnitt over sperregrensen på 4 prosent. Det kan også noteres at Venstre lå på eller over 4-tallet på seks av åtte enkeltmålinger i årets andre måned.

Sperregrensekampen

KrF er et annet parti som stadig lever farlig. Partileder Knut Arild Hareide sliter ifølge politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv med å finne veien ut av ørkenen. Snittet av målingene i februar illustrerer at veien er lang til trygg grunn. KrF ender på 4,0 prosent (-0,2) etter fem målinger under og tre målinger over sperregrensen.

Da er ser kampen mot sperregrensen litt hyggeligere ut for Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) i februar. Begge går litt fram, Rødt med 0,2 til 3,2 prosent og MDG med 0,4 til 3,4 prosent. Ifølge Poll of polls beregninger ville det medført dobling av stortingsgruppene fra en til to representanter for dem begge.

Holder stand

SV og Senterpartiet går begge noe tilbake fra januar til februar, men ikke mer enn at de fortsatt ligger på et høyere nivå enn det som har vært normalen de siste årene.

SVs februarsnitt endte på 7,3 prosent. Det er ned 0,2 prosentpoeng fra januar, men fortsatt et drøyt prosentpoeng over valgresultatet i september.

Senterpartiet går tilbake 0,4 prosentpoeng til 10,7 prosent. Det er likevel 0,4 prosentpoeng sterkere oppslutning enn ved stortingsvalget.

