Flertallet skjermer stortingslønnen etter byggeskandalen

innenriks

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har foreslått ansettelsesstopp og at alle nye bygge- og oppussingsprosjekter på Stortinget legges på is for å dekke deler av budsjettsprekken som har oppstått.

Men foreløpig er det ikke aktuelt for stortingsflertallet å kutte i lønnen til representantene – som er på 928.602 kroner i året, ifølge Klassekampen.

– Problemet er ikke lønnsnivået, sier leder for finanskomiteen på Stortinget Henrik Asheim.

Han får støtte fra finanspolitisk talsperson Helge André Njåstad i Frp.

– Jeg tenker at det blir feil å gjøre en kobling til lønn, sier han.

Heller ikke Rigmor Aasrud i Ap eller Marit Arnstad i Senterpartiet vil foreslå lønnskutt som følge av byggeskandalen.

Det vil derimot Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg mener at Stortinget må spare inn overalt der vi kan. Jeg forventer at kuttene ikke går ut over renholdere, vakter og andre som ikke har ansvar for denne situasjonen, men at det blir kuttet i framtidige dyre prosjekter – og gjerne i politikernes lønninger, sier Lysbakken til Klassekampen.

– Vårt forslag er å kutte lønnsnivået til 8G, som er 750.000 kroner, og at presidentskapet skal ned til 920.000 kroner. Da kan man spare inn hele sprekken på en halv milliard på fire perioder, sier Moxnes.

I dag har stortingspresidenten en lønn på 1.631.346 kroner i året.

(©NTB)