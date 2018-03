Stortingspresidenten redegjør tirsdag for byggesaken

innenriks

Det opplyser Stortingets presidentskap i en pressemelding torsdag kveld.

Etter at Thomessen har holdt sin redegjørelse førstkommende tirsdag, vil det åpnes for en debatt der en representant fra hvert parti får et innlegg på fem minutter hver, før debatten avsluttes med et nytt innlegg fra den hardt pressede stortingspresidenten.

Etter dette blir Thommessens redegjørelse sendt til finanskomiteen for videre behandling.

Onsdag møtte han finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget for å orientere om de omfattende kostnadsoverskridelsene i byggeprosjektet.

På en pressekonferanse i etterkant hevdet han at han og presidentskapet har fulgt de rutinene man kan forvente i byggesaken. Han uttalte imidlertid at han vil «grunne over om han burde ha fulgt enda tettere opp og rettet flere spørsmål til administrasjonen» på spørsmål om han selv kunne gjort noe annerledes i saken.

Flere av partilederne etterlyste imidlertid flere svar enn det Thommessen ga i sin orientering onsdag.