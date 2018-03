Natteravner i Oslo-bydel slår alarm om narkobruk og bevæpning blant barn og ungdom

innenriks

– Vi har aldri før hatt så mange sinte ungdommer som vi har nå, sier leder av Vestli Vel og natteravn Annstein Garnes til Klassekampen.

I bekymringsmeldingen til kommunen ramser natteravnene blant annet opp følgende situasjoner:

"9-åring som røyker hasj (…) 15-åring på METamfetamin (…) ungdommer i alderen 12–13–14 opp til 18 som sier at de skylder så mye penger at de ikke ser annen utvei enn å selge, ungdommer som bevæpner seg både med kniver og skytevåpen (…) Det brenner igjen biler i bydelen.»

– De to siste ukene har vi hatt fire bilbranner her, utdyper Garnes.

Han sier en liten gruppe faller stadig mer utenfor.

– Det er et femtitalls ungdommer hvor det er mellom åtte og ti verstinger som bruker dop, truer og har et voldspotensial, sier han.

Foreningen Stig gård, som driver nærmiljøtiltak på Haugenstua i Stovner bydel, sendte en bekymringsmelding til partigruppene i bystyret 12. februar som Klassekampen har fått innsyn i. Her kommer de med svært sterke advarsler:

«Vi vil derfor rette en advarsel om at drapsforsøk og i verste fall regelrette henrettelser blant ungdommer i Oslo kan være nærliggende», heter det i brevet, hvor de ber om et møte med byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Leder av enhet øst i politiet, John Roger Lund, har sett rapportene fra Natteravnene. Han sier at politiet ikke går god for alle opplysningene, som at niåringer røyker hasj.

– Når det er sagt, så er politiet bekymret for enkelte ungdommer i Stovner bydel. Vi prøver å sette disse under lupen og få dem ut av kriminalitet, sier han til Klassekampen.

