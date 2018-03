Thommessen kunne fått informasjon tidligere

innenriks

7. desember forelå oktobertallene for byggeprosjektet som viste at hele prosjektet var i ferd med å sprenge kostnadsrammen. Deretter gikk det nesten to måneder før det kom ny informasjon. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) aksepterte å vente med å få den nye informasjonen, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er helt utrolig at stortingspresidenten ikke aktivt søkte informasjon om den uroen som ble formidlet 7. desember, men heller valgte å vente. Og det i et prosjekt der historien viser gjentatt overskridelser på flere hundre millioner kroner, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Ville vente

Thommessen sier til avisa at han ville vente på en samlet presentasjon av regnskapstallene for november og desember.

Det burde han ikke gjort, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

– Dette betyr ganske enkelt at Stortingets vedtak om at vi skulle få korrekt informasjon i rett tid ikke er fulgt opp. Jeg ber om at de andre partiene nå støtter nyvalg av stortingspresident, sier Moxnes til NTB.

Redegjør

I en epost til DN skriver Thommessen at det i presidentskapets møte 7. desember ble understreket at kostnadsrammen for prosjektet skulle holdes.

– I det samme møtet var det en felles forståelse og forventning om å få en gjennomgang av økonomien i byggeprosjektet og resultatene av kostnads- og usikkerhetsanalysen i månedsskiftet januar/februar. Dette innebærer at vi var klar over at byggeprosjektet ville arbeide med denne analysen i januar, skriver han.

– Verken jeg eller presidentskapet for øvrig hadde grunn til å betvile direktørens opplegg for presentasjonen av dette, legger han til.

Thommessen holder tirsdag sin redegjørelse for Stortinget om den gigantiske byggesprekken. Fra desember i fjor til februar i år har kostnadsrammen økt med nærmere en halv milliard kroner, fra 1,8 til 2,3 milliarder.

