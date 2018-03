Regjeringen nær dobler støtten til Vest-Balkan

innenriks

Det melder regjeringen i en pressemelding. Der heter det at den aktuelle bistanden omfatter Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia.

– Landene skal gjennom omfattende reformer for å trygge demokratiet, styrke rettsstaten, skape arbeidsplasser, og økonomisk og sosial framgang. Disse landene er i dag blant de fattigste i Europa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Videre uttaler ministeren at økt støtte til Vest-Balkan er både i Europas og Norges interesser. I etterkant av 1990-tallets kriger på Balkan har Norge bidratt med store summer til området, og særlig til det nåværende Bosnia-Hercegovina.

Bistandsbudsjettet har imidlertid minket de siste årene, ifølge Bistandsaktuelt.

I sommer omtalte mediet hvordan daværende utenriksminister Børge Brende på ny uttrykte bekymring for situasjonen i de aktuelle landene. EU-kommisjonen har på sin side lagt fram en strategi for et utvidet EU, som omfatter landene på Vest-Balkan.

Dette er en prosess de norske bistandspengene skal bidra til å muliggjøre.

«Den norske bistanden legger landenes egne prioriteringer til grunn og den avstemmes mot innsatsen fra andre giverland og EU. En del av bistanden vil gå til programmer som er fellesfinansiert med blant annet EU», heter det i pressemeldingen fra Utenriksdepartementet.

(©NTB)