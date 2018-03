Kraftig brann hos Norsk Gjenvinning Oslo

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 09.38 torsdag. Det er ikke meldt om personskader, men den brennende bygningen er i fare for kollapse.

– Vi jobber hardt på stedet, men har ikke kontroll. Brannen blir trolig langvarig, og på nåværende tidspunkt jobber vi med utvendig slokking, sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat til NTB torsdag formiddag.

Tor Audunhus sier at sammenpresset papir brenner inne i bygget. Det er en viktig årsak til at brannen er så kraftig som den er. Politiet oppfordrer beboerne i området om å lukke vinduer og dører. Veiene i området vil sperres av under slokkearbeidet.

– Det er ikke fare for spredning til området rundt, sier Audunhus.

Brannvesenet i Oslo opplyser at de får bistand i slokkingen fra brannvesenet i nabokommuner. Totalt 15 biler og 34 mannskaper er kalt inn i forbindelse med brannen.

