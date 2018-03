innenriks

– Dette var en helt nødvendig beslutning, sier Arnstad til NTB.

Arnstad sier det ikke var flere opplysninger som kunne endre på utfallet.

– Vi hadde alt på bordet og da har jeg stor forståelse for at KrF var nødt til å gi dette signalet, sier Arnstad, som likevel uttrykker tilfredshet med at beslutningen ikke lot vente lenger.

Nå sier hun Senterpartiet nå er klare til å gi sin støtte til en ny kandidat fra Høyre til vervet som stortingspresident.

