Drapstrussel og hvitt pulver sendt til lærer i Nordland

innenriks

– Politiet fikk mandag klokken 9 melding fra Meløy videregående skole, avdeling Inndyr, om at en lærer ved skolen har mottatt en konvolutt med hvitt pulver og en drapstrussel, opplyser politiet i en pressemelding.

Brevet kom til skolen før helgen, men ingen skal ha fått noen akutte symptomer, og det skal derfor ikke være noen umiddelbar fare, mener politiet.

– Det jobbes nå sammen med nasjonale bistandsressurser for å få undersøkt og analysert innholdet i konvolutten. Politiet tar likevel ingen sjanser, og alle som har vært i nærheten av brevet, blir fulgt opp.

Avisa Nordland skriver at elevene ble stengt inne på skolen en periode. Politiet opplyser imidlertid at de etter råd fra nasjonale fagmyndigheter har bestemt at skolen skal holde åpen som vanlig.

(©NTB)