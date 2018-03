Politiet tror offer på Bjørndal ble drept tilfeldig

innenriks

Mannen som er siktet for drapet, meldte seg for politiet sent tirsdag kveld, melder VG. Han er i 30-årene og blir beskrevet som en kjenning av politiet, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Drapet settes i sammenheng med skytingen i et kriminelt miljø på Lambertseter noen timer tidligere natt til mandag. Den polske mannen ble skutt og kritisk skadd i garasjeanlegget på Bjørndal, noen kilometer lenger sør, på morgenen. Tirsdag kveld døde han av skadene og med familien ved siden av seg på sykehuset.

Ingen forbindelse

Politiet har ikke funnet noen forbindelse mellom drapsofferet og skyteepisoden på Lambertseter. De mener derimot det er forbindelse mellom den drapssiktede mannen og skytingen på Lambertseter.

– Vi ser ingen relasjon mellom avdøde og siktede i Bjørndalen-saken. Vi ser heller ingen relasjon mellom avdøde og skytingen på Lambertseter eller personer som er siktet i den saken, sier Metlid.

– Vi utelukker ikke at han kan ha kommet opp i en situasjon hvor han er blitt et tilfeldig offer, sier politiinspektøren videre.

Varetekt

Metlid understreker at etterforskningen av saken pågår for fullt og at sentrale avhør pågår eller venter på å bli gjennomført. Tirsdag ble tre personer knyttet til skytingen på Lambertseter varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. Onsdag vurderer politiet å framstille enda to personer som skal være involvert i denne hendelsen.

Den drapssiktede mannen var i kontakt med sin forsvarer før han meldte seg for politiet tirsdag kveld. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen om drap.