Hareide: – Vi må selvfølgelig vurdere forslaget om mistillit

– Vi har i kveld fremmet sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug, og det er ikke tvil om at denne uka har svekket vår tillit. Et mistillitsforslag er et svært alvorlig spørsmål som vi ikke har fått mulighet til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nødt til å se på alle delene av det før vi konkluderer, og det er ikke gjort. Det er til vurdering, naturlig nok, sier Knut Arild Hareide under et debattprogram på NRK torsdag kveld.

– Vårt ønske er å kunne legge denne saken bak oss, men vi må selvfølgelig vurdere det forslaget som ligger i Stortinget, sier Hareide.

– Listhaug ble presset

KrF er sammen med Ap, SV, Sp, MDG og Rødt om å fremme sterk kritikk mot justisministeren etter Facebook-innlegget hun publiserte på Facebook fredag forrige uke, og som etter flere dager endte med at Listhaug etter flere opptredener på Stortingets talerstol torsdag til slutt ga en uforbeholden unnskyldning.

Da hadde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner allerede gjort det samme på regjeringens vegne. Han slapp imidlertid flere opptredener. Hans unnskyldning blir av opposisjonen på Stortinget vurdert som ektefølt og god.

– Jeg sa fra Stortingets talerstol at det var klasseforskjell på den unnskyldningen som kom fra Jan Tore Sanner og den som kom fra Sylvi Listhaug. Vi opplever at Jan Tore Sanner mente det han sa i dag, men vi opplever at Sylvi Listhaug er presset til å komme med en unnskyldning. Så var det en uforbeholden unnskyldning som kom fra Sylvi Listhaug til slutt, og det har betydning nettopp fordi det kom fra Stortingets talerstol, sier Hareide.

Forstår Ap veldig godt

Selv om KrF fortsatt er i tenkeboksen om et mistillitsforslag, har KrF-lederen full forståelse for at Ap valgte å støtte initiativet fra Rødt.

– Jeg forstår veldig godt det Arbeiderpartiet har gjort i dag, sier Hareide som reagerer kraftig på utspill som antyder at Arbeiderpartiet har brukt 22. juli-terroren til politisk retorikk.

– Jeg opplever at AUF har stått i en utrolig krevende politisk situasjon, og så har de nettopp ikke brukt 22. juli i politisk retorikk. De har stått oppreist. De har forholdt seg til at det er én gjerningsmann, og aldri falt for fristelsen til å gjøre det til flere. Og så opplever de at landets justisminister angriper Arbeiderpartiet for nettopp å svikte i terrorens sak. Derfor har jeg faktisk en viss forståelse for den konklusjonen Arbeiderpartiet har landet på, sier Hareide.

Mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug skal behandles på Stortinget neste tirsdag. Forslaget ble framsatt av Rødt torsdag, og støttes av både Arbeiderpartiet og SV. Senterpartiet og altså KrF har ennå ikke bestemt seg for om de vil støtte forslaget.

