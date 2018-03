KrF vil be Høyesterett vurdere Acer-saken

innenriks

KrF sier nei til Acer, EUs energibyrå som skal harmonisere medlemslandenes regelverk for energi, og EUs tredje energimarkedspakke. Partiet mener handelsfordelene ikke er verdt det Norge kan tape i frihet, skriver Klassekampen.

Samtidig ber KrF Stortinget å få Høyesterett til å vurdere hva energisamarbeidet vil bety for Norges råderett over egne naturressurser. Denne råderetten betyr mye for velgerne, ifølge partileder Knut Arild Hareide.

– Det gjør at vi kjenner et særlig ansvar, sier Hareide, for så å kritisere regjeringen og Arbeiderpartiet for å ikke kjenne det samme ansvaret.

KrFs nei gjør at Arbeiderpartiet (Ap) trolig blir alene om å støtte regjeringens mål om å implementere EUs energipolitikk i Norge.

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen, skrev partileder Jonas Gahr Støre i en epost til Aps egne skeptikere tidligere denne uka.

Forutsetningen partiet har stilt for norsk tilslutning til EUs regelverk, er at det ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, het det partiets landsstyrevedtak.

