Politiet undersøker overvåkingskameraer etter Bjørndal-drapet

innenriks

Ifølge NRK kan overvåkingskameraene ha fanget opp hendelsen.

– Vi jobber med å se gjennom opptakene, men utover det har jeg ingen kommentar, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

En mann i 30-årene meldte seg for politiet tirsdag kveld. Han er nå siktet for drap, og har godtatt varetekt. Vedkommende blir beskrevet som en kjenning av politiet.

– Han vil bli avhørt med sin forsvarer, advokat Morten Furuholmen, så fort det lar seg gjøre, sa Metlid til NTB onsdag.

Pågrep mann etter skyting

Etterforskerne har foreløpig ikke funnet noen forbindelse mellom den drapssiktede mannen og den drepte. De regner drapsofferet som et tilfeldig offer.

Drapet settes imidlertid i sammenheng med skytingen i et kriminelt miljø på Lambertseter noen timer tidligere natt til mandag.

Politiet foretok torsdag en ny pågripelse i forbindelse med skytingen.

– Det dreier seg om en mann. Vedkommende nå blir siktet for våpenovertredelse i forbindelse med skytingen på Lambertseter, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

To personer løslatt

Tirsdag ble tre menn på 19, 32 og 37 år varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. Politiet var avventende med å be om varetekt for de to siste.

Onsdag kveld ble de løslatt etter avhør.

– De ble løslatt. Det er ingen nye pågripelser i denne saken, men vi utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser, sier Metlid til NTB.

(©NTB)