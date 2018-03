Stortinget støtter Scandinavian Star-rapport

innenriks

Kommisjonen kom fram til at det ikke er grunnlag for å si at brannen i 1990 skyldtes sabotasje, men etterlatte slo seg ikke til ro med rapporten. Det kom blant annet fram da komiteen hadde høring om rapporten.

– Stortinget viser til de konklusjoner som fremkommer i granskingskommisjonens rapport, heter det i komiteens vedtak, der det samtidig uttrykkes stor medfølelse med overlevende og etterlatte.

– Stortinget finner det lite sannsynlig at det 28 år etter ulykken kan frembringes nye og avgjørende fakta, og anser det, på bakgrunn av dette, og hensynet til berørte som ønsker at saken nå må avsluttes, lite hensiktsmessig med videre undersøkelser i saken, skriver komiteen.

Samtidig kommer komiteen med en beklagelse overfor de etterlatte etter en dansk lastebilsjåfør som ble utpekt som brannstifter. Mannen døde i brannen, og komiteen påpeker at han ikke hadde noen mulighet til kontradiksjon.

159 mennesker omkom, de fleste av dem nordmenn, da det brøt ut brann på ferja Scandinavian Star våren 1990. Ferja ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn fredag 6. april 1990, og brannkatastrofen ble et faktum på den første turen.

Flere møter

Både komiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) og saksordfører Svein Harberg (H) understreker at komiteen har jobbet grundig med saken og har gått inn i detaljer som gruppene som representerer etterlatte og overlevende har stilt spørsmål om.

Blant annet har det vært hevdet at et hydraulikkrør fylt av olje er blitt brukket av. Det har også blitt stilt spørsmål ved hvordan det kan ha seg at det oppsto brann flere steder.

Kontrollkomiteen har hatt flere møter med støttegruppa og stiftelsen som har krevd ny etterforskning av brannen, samt med kommisjonen under arbeidet med innstillingen, forteller Andersen.

Han sier mange av de berørte selv har gitt uttrykk for at de ønsker en avslutning på saken.

– Vi har jo jobbet på den måten at en del av påstandene som kommisjonens rapport ble møtt med, har vi tatt videre opp med kommisjonen i ettertid, forklarer han.

– I alle spørsmålene har vi fått svar som vi enten ser at det ikke er grunnlag for en annen konklusjon, eller at det ikke er mulig å finne flere detaljer, sier Andersen.

Han mener granskingskommisjonen har hatt en veldig grundig prosess.

Kritikk av helsevesenet

Men også kontrollkomiteen slår fast at ikke alle spørsmål blir besvart. Og helsevesenet og det offentlige får kritikk for dårlig oppfølging og hjelp til de overlevende, pårørende og etterlatte.

Andersen påpeker at det samtidig har vært viktig å se hva slags lærdom man skal ta med seg videre, 28 år etter brannen. Både når det gjelder krisehåndtering og sjøsikkerhet er det allerede gjort forbedringer og komiteen mener derfor man står bedre rustet for å håndtere en lignende situasjon.

Et tema har også vært hvem som har ansvar for et skip, som både kan ha en eier, en leietaker og et driftsselskap. Komiteen mener det er viktig at det jobbes videre med dette internasjonalt.

(©NTB)