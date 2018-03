Bondesamvirkene vil ha lav prisvekst

innenriks

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har signalisert at prisene på kraftfôr kan bli økt og har selv sagt at det kan føre til litt «baluba», skriver Nationen. Nortura er ikke begeistret for utspillet.

– Vi er bekymret for de signalene som kommer fra Dale om kraftfôrprisen. Vi er opptatt av kostnadskontroll, og dette er den største kostnaden for husdyrbønder. Hvis kostnadene øker, vil det gå ut over inntekten til bøndene, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura. Hun sier den økende kostnaden ikke bare kan sendes videre i verdikjeden til forbrukerne.

Vaag peker også på at det er overproduksjon for alle varer i husdyrsektoren bortsett fra storfe, og at dette setter press på prisene.

Meierisamvirket Tine ber partene i oppgjøret være forsiktig med å øke prisen på melk. Selskapet frykter at utfasing av eksportstøtten til ost vil føre til mindre melkevolum. Derfor vil Tine gjøre norsk melk mer konkurransedyktig for å kunne kompensere for den ventede volumnedgangen. Det tilsier at man «fram mot 2021 fortsatt har en prisvekst vesentlig lavere enn konsumprisindeksen», skriver Tine i sitt innspill.

(©NTB)