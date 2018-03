Frp fosser fram på ny meningsmåling 

innenriks

Målingen, som er gjort torsdag og fredag denne uken, gir Fremskrittspartiet en oppslutning på 15,9 prosent, opp 2,8 prosentpoeng fra 13,1 i den ordinære marsmålingen til VG.

– Dette er en midlertidig løypestatus. Men velgerne synes kanskje det er litt overspill fra opposisjonens side. De er kanskje mer opptatt av politikk enn av spill, sier Frp-leder Siv Jensen i en kommentar med klar henvisning til Listhaug-saken.

Også Arbeiderpartiet går fram i den ferske målingen Respons Analyse har gjort på oppdrag for avisa. De får nå 25,1 prosent oppslutning, opp fra 23,4 tidligere denne måneden.

Høyre går derimot tilbake 1,1 prosentpoeng til 26,9 prosent.

Kristelig Folkeparti faller 1,2 prosentpoeng til 3,2 prosent, under sperregrensa.

Senterpartiet (10,8), Sosialistisk Venstreparti (6,4) og Venstre (4,4) går alle tilbake sammenlignet med den ordinære marsmålingen. Miljøpartiet De Grønne er uendret på 3,1 prosent, mens Rødt går tilbake 0,6 til 2,5 prosent.

På spørsmål om hva slags inntrykk velgerne har av Sylvi Listhaug som justisminister, svarer over halvparten at de har et dårlig inntrykk. 22 prosent har et godt inntrykk. Men blant Frp-velgere oppgir hele 76 prosent at de har et godt inntrykk av henne.