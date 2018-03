Sykepleiere i tidsnød deler ut beroligende midler

innenriks

Den samme undersøkelsen, utført av fagbladet Sykepeleien, viser at én av fire sykepleiere synes det brukes for mye angst- og sovemedisiner.

– Når dette problemet har et slikt omfang, viser det at dette ikke først og fremst handler om den enkelte sykepleier. Det handler om at tjenestene må ha riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF), ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mange av de aktuelle medikamentene skal i utgangspunktet brukes i så små doser som mulig og i så kort tid som mulig, for å unngå at pasientene utvikler toleranse eller avhengighet. Likevel svarer så mange som 86 prosent – seks av sju – at de ofte eller noen ganger har delt ut denne typen medisiner over lengre tid.

Petter Brelin, som leder Norsk forening for allmennmedisin, sier bruken av vanedannende angst- og sovemedisiner er bekymringsfullt høy. Samtidig skjønner han at sykepleiere deler ut slike medisiner når tidspresset er stort.

– Det er ugreit og uheldig. Men jeg har stor forståelse for sykepleierne som står i det og tar den avgjørelsen når det brenner alle steder og de ikke har tid til alt. Det er ikke sikkert at sykepleierne opplever at de har så mye valg, sier Brelin til tidsskriftet.

Undersøkelsen ble sendt ut til 6.000 sykepleiere i desember 2017. Over 1.000 svarte.

