Listhaug-reaksjon: Over tre millioner samlet inn til bistand

Aksjonen ble startet fredag kveld og hadde i 21.30-tiden lørdag fått inn over 3,3 millioner kroner. Over 15.000 personer hadde da sendt inn penger.

Initiativtaker Camilla Ahamath sier til VG at hun kom på ideen etter at Sjur Almskår i Facebook-gruppen «Soldier of Are og Odin» foreslo å tapetsere huset til Rødt-leder Bjørnar Moxnes med blomster som et motsvar til blomsterkampanjen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

«Soldiers of Are og Odin» understreker på sin Facebook-side at navnet stammer fra NRK P1 radioprogrammet «Are og Odin» og ikke er en side som støtter det politiske borgervernet «Soldiers of Odin».

– Jeg tenkte umiddelbart at det måtte være en bedre måte å bruke penger på enn på blomster som visner. Jeg valgte derfor å starte en innsamlingsaksjon der pengene går til noen som trenger det, sier Ahamath.

Ahamath sier at aksjonen handler om å ta avstand fra hatretorikken.

– Og et godt sted å begynne med det er å bli kvitt Listhaug, mener hun.

«Leger Uten Grenser» sier til TV 2 at de er svært takknemlige for innsamlingen.

– Dette har vi selvfølgelig fått med oss. Det er overveldende og fantastisk, og det er gøy å se folkeengasjement, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk.

