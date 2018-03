Rundt 50 dyr døde i fjøsbrann i Mosjøen

innenriks

Brannen ble meldt klokken 3.22. Det var omkring 50 dyr i driftsbygningen da brannen oppsto, ifølge politiet.

– Noen få dyr er hentet ut, men samtlige er nødslaktet, sier operasjonsleder Tommy Beck i Nordland politidistrikt til NTB.

Han sier at det ikke ser ut som om noen dyr kan berges.

– Det er fortsatt levende dyr i bygningen, og vi forsøker å finne en trygg vei inn, slik at disse også kan nødslaktes, sa han like etter klokken 7 lørdag morgen.

Det var både melkekyr, kviger og kalver i driftsbygningen, som besto av en hoveddel og et tilbygg. Alt er nedbrent.

Det var ikke mulig å få kontroll over brannen, og brannmannskapene forteller at de gjorde en stor innsats for å berge ut dyr fra tilbygget.

– Vi var inne og forsøkte å få dem ut, men de ville ikke. De snudde da de skulle ut i snøen, forteller en av brannmannskapene til Helgelendingen.

