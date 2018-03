Utvalg endelig klar med forslag til endringer i statistikklovgivningen

innenriks

Utvalget ble nedsatt av finansminister Siv Jensen (Frp) 9. september 2016, og er blitt ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr. Jensen pekte for halvannet år siden på at SSBs innhenting av data og analyser av statistikk setter premisser og er kunnskapsgrunnlag på en rekke samfunnsområder.

– Siden statistikkloven ble vedtatt i 1989, har vilkårene for statistikkproduksjon endret seg betydelig både nasjonalt og internasjonalt. Nå er det riktig å vurdere lovgivningen på dette området, og jeg ser fram til utvalgets anbefalinger, sa Jensen.

Utvalget skulle opprinnelig levere sin innstilling til finansministeren innen 15. desember i fjor, men fristen ble utsatt med fire måneder på grunn av den betente striden om omorganisering i statistikkbyrået.

Påstand mot påstand

Striden om omorganisering førte til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer måtte gå av 12. november i fjor etter at hun ikke lenger hadde finansministerens tillit. Bakgrunnen var en omstridt omorganisering Meyer hadde satt i verk, og som blant annet innebar at 25 forskere i SSBs forskningsavdeling skulle flyttes til statistikkavdelingen. Blant dem var mannen bak det såkalte innvandrerregnskapet, seniorforsker Erling Holmøy.

Meyer har hele tiden hevdet at hun hadde ryggdekning i Finansdepartementet for den omstridte omorganiseringen, mens Jensen på sin side har påstått at hun fra januar i fjor hadde gitt beskjed om at omorganiseringen måtte vente til statistikklovutvalget var ferdig med sitt arbeid.

Striden har ført til at Siv Jensen to ganger i vinter har måttet forklare seg i høringer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Først etter en klage til Sivilombudsmannen fikk Stortinget innsyn i notater fra møter mellom Jensen og Meyer. Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i midten av februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

Notatene er sentrale, ikke minst fordi Jensen og Meyer har ulike forklaringer på hvordan møtene forløp. Jensen har forklart at hun advarte Meyer mot å fortsette med omorganiseringen av SSB. Advarslene skal ha blitt framsatt på to møter i januar og ett i september i fjor, men dette er noe Meyer har bestridt.

– Har skapt støy

Nils-Henrik von der Fehr fastslo overfor Dagens Næringsliv i november i fjor at Meyers omorganisering ikke var ideell, og at den førte til at det ble stor oppmerksomhet rundt flere av spørsmålene utvalget har beskjeftiget seg med.

– Jeg har for så vidt forståelse for at man i byrået følte at det var en del ting å gripe fatt i, og som kanskje egentlig ikke hadde noe særlig med lovarbeidet å gjøre. Samtidig har det skapt litt støy rundt vårt arbeid, sa von der Fehr.

Han understreket at utvalget har diskutert hva byrået skal drive med, og trakk fram forholdet mellom politisk og faglig styring som ett eksempel på problemstillinger de har sett på.

Kontrollkomiteen tar sikte på å avgi sin innstilling i saken tirsdag 20. mars. Resultatet kan bli ulike grader av kritikk, eller i ytterste konsekvens et forslag om mistillit mot statsråden.

Samtidig har Arkivverket gitt Finansdepartementet en frist til 22. mars med å komme med en redegjørelse for rutinene for ferdigstillelse og låsing av interne notater.

