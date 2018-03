Listhaug: – Har hatt en rolig dag

innenriks

Etter at Listhaug tidlig tirsdag morgen overraskende offentliggjorde at hun går av som justisminister, har hun hatt en rolig dag med familien.

– Familien er veldig glad over at de nå vil se mye mer til meg. Jeg har en sønn på ett år som jeg ikke har sett så mye, så nå skal jeg prioritere familien, sa Listhaug i et intervju med NRK tirsdag kveld.

Samtidig gjentok hun at hun ikke har tenkt å gå stille i dørene som vanlig stortingsrepresentant.

– Jeg vil ikke tvinges til å være noe jeg ikke er. Jeg kommer til å kalle en spade for en spade og være tydelig, jeg kommer ikke til å legge om stilen min i det hele tatt, sa hun.

Listhaug gjentok også det hun tidligere tirsdag sa om at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har prøvd å kneble henne over lang tid.

– De liker ikke formen min, konstaterte hun før hun understreket at når hun ikke lenger er statsråd har hun tenkt å være veldig aktiv i Stortinget.

– Jeg skal bruke mye tid på å diskutere med Jonas Gahr Støre, som jeg mener er uegnet som statsminister. Støre og Arbeiderpartiet har brukt lang tid på å drive en heksejakt på meg, sa Listhaug som også mener at hele diskusjonen kom ut av kurs etter det famøse innlegget på Facebook.

– Innlegget hadde ikke noe med 22. juli å gjøre, det var en rådgiver i Ap som dro dette fram. Jeg har sagt unnskyld og det er bemerkelsesverdig at det ikke hjelper, sa Listhaug.

(©NTB)