Uklart hvilken post Listhaug får på Stortinget

– Jeg tror Sylvi Listhaug kommer styrket ut av dette. Hun vil få en fremtredende plass i vår stortingsgruppe, sier Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Morten Wold, som leder valgkomiteen i stortingsgruppa, opplyser at det ennå ikke er klart hvilken komité hun skal til.

– Det er uklart om det blir en avklaring før påske, sier han til NTB.

Ikke parlamentarisk leder

Flere kilder sier til VG at Listhaug ikke er aktuell som parlamentarisk leder. Hun mangler parlamentarisk erfaring, og dessuten får Limi ros for hvordan han håndterer rollen.

– Men like viktig er det at hun ikke har nok støtte i stortingsgruppa. Svært mange mener at hun ikke er en lagspiller. Hun er lite til stede, og gjør ingenting for å få relasjoner til andre representanter, sier en stortingsrepresentant til VG.

Oslo-representanten Christian Tybring-Gjedde ser på sin side fram til at Listhaug tar med seg sin erfaring fra regjering inn i stortingsgruppa.

– Vi trenger flere som snakker rett til partiets kjernevelgere og som forstår hva disse er opptatt av. Med andre ord: Vi trenger flere som er tydelig på utfordringene Norge står overfor og som setter ord på frustrasjonen over utviklingen folk flest føler, sier han til NTB.

Satt som vara

Listhaug kan etter det NTB forstår ikke gå fra stillingen som justisminister til samme fagkomité, men kommunal- og forvaltningskomiteen, som behandler spørsmål om innvandring og integrering, er ikke utelukket.

Listhaug ble valgt inn som representant fra Møre og Romsdal i fjor, men Knut Flølo har vært vara mens hun har sittet i regjering. Han må nå vike plassen for den avgåtte justisministeren. Tidligere har Listhaug sittet 266 dager på Stortinget som vararepresentant.

