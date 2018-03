Aker ute av kampen om Norske Skogs fabrikker

innenriks

Aker opplyser i en børsmelding onsdag formiddag at Aker Capital og investeringsselskapet Oceanwood har besluttet å avslutte avtalen. Bakgrunnen er uenighet om betingelsene for et felles bud på Norske Skog.

Oceanwood har informert Aker Capital om at de fortsetter kjøpsprosessen uten det Røkke-kontrollerte selskapet. Aker kommer ikke til å legge inn et uavhengig bud på Norske Skog.

Det var i november i fjor det ble kjent at Aker ville kjøpe Norske Skogs fabrikker sammen med Oceanwood som er Norske Skogs største långiver. En måned senere fikk Aker og Oceanwood tvunget fram en konkurs for Norske Skog.

Mandag ble det kjent at også investor Jens Ulltveit-Moe, sammen med en internasjonal gruppe, vil by på Norske Skog. Ulltveit-Moe og hans samarbeidspartnere ønsker å gjøre Norske Skog til et bioenergi-selskap og vil på lengre sikt stake ut en kurs bort fra papirvirksomheten.