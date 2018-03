innenriks

Norwegian varslet etter børsslutt tirsdag at de skal hente inn 1,3 milliarder kroner i en rettet emisjon. Selskapet sa også at de venter et tap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal i år. Det var derfor ventet at aksjekursen ville falle da Oslo Børs åpnet onsdag.

(©NTB)