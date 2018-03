Overgrepsdømt nordmann nektet innreise til Filippinene

innenriks

Det var etter et tips fra norske myndigheter at nordmannen ble holdt igjen da han mandag landet på Clark internasjonale flyplass 80 kilometer nord for Filippinenes hovedstad Manila.

Mannen, som er dømt for overgrep mot barn fire ganger, kom med et fly fra Dubai.

– Han ble holdt igjen og satt på det første flyet tilbake til Dubai, sier sjefen for immigrasjonsmyndighetene på Filippinene, Jaime Morente.

Ifølge immigrasjonsmyndighetenes talsperson Antonette Mangrobang hadde norske myndigheter sporet kommunikasjon og pengeoverføringer mellom nordmannen og en 16 år gammel filippinsk gutt.

– Vi har vært veldig strenge og oppmerksomme på å sende vekk disse seksualforbryterne fordi de utgjør en alvorlig og reell trussel mot filippinske barn som de kan komme til å misbruke dersom de kommer inn i landet, sier Mangrobang.

Ifølge filippinske myndigheter ble totalt 187 dømte, utenlandske seksualforbrytere nektet innreise til landet i fjor.

