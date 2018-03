Studie: – Kvinnelige soldater tåler ekstrem belastning minst like godt som menn

innenriks

Studien er riktignok kun utført med 23 mannlige og 12 kvinnelige soldater, men er til gjengjeld utført under en tøff opptaksuke til Jeger- og fallskjermjegertroppen i Forsvarets spesialkommando, melder NRK.

De foreløpige resultatene viser at kvinnene taklet både øvelsen og restitusjonsfasen bedre. Menn mistet mer vekt enn kvinner og brukte lenger tid på å få tilbake eksplosiv styrke i beina

Mens menn i gjennomsnitt mistet 2,7 kilo muskelmasse i løpet av en uke, mistet kvinnene kun fett, viser de foreløpige resultatene i studien utført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Kvinner har bedre fettforbrenning under aktivitet. Det kan være en fordel under langvarige øvelser eller operasjoner. Kvinner har mer fett på kroppen. De begynner ikke å forbrenne muskler, sier hun, sier FFI-forsker Hilde Teien. Hun mener dette er gode nyheter for dem som ønsker flere kvinner i Forsvaret.

Oberstløytnant Harald Høiback, som tidligere har sagt at kvinner i Forsvaret svekker stridsevnen, er ikke imponert over resultatene, og kaller dem for «moderat interessant» for en operativ sjef.

Han peker på at de kvinnelige soldatene ikke gikk gjennom de samme opptaksprøvene som de mannlige og at ingen kvinner hittil har klart opptaksprøvene til fallskjermjegertroppen.

– Hvis kvinner ble utsatt for de samme prøvelsene så hadde de ikke klart de tøffeste kravene, mener Høiback.

