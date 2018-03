Vekter stukket med skrutrekker under brann i Oslo

innenriks

Vekteren er tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt til legevakten.

– Han ble stukket i armen med en skrutrekker da han forsøkte å evakuere noen i forbindelse med brannen. Skadene er ikke alvorlige, og han blir behandlet av ambulansen, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo-politiet til NTB.

Hun forteller at politi og brannvesen er på stedet torsdag formiddag. Nødetatene har kontroll på brannen, etter at et større antall mennesker er evakuert.

Politiet meldte om brannen klokka 10.49 torsdag formiddag.

