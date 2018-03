Ansatt i Kirkelig fellesråd i Trondheim mistenkes for grovt underslag

innenriks

Kirkelig fellesråd i Trondheim skriver i en pressemelding at de har vært utsatt for et grovt økonomisk bedrag/underslag av fellesrådets økonomiske midler.

– Fellesrådet har avdekket at det er snakk om et sjusifret beløp. Vi kan ikke gå ut med mer eksakt beløp da vi fortsatt utreder omfanget, opplyser fellesrådet.

Én ansatt

Kirkelig fellesråd samarbeider både med deres revisor, bankforbindelse, leverandør av datasystem og politiet i den videre utredningen av saken. Fellesrådet opplyser at politiet har opprettet straffesak.

– Vår gjennomgang så langt har avdekket at bedraget er utført av én ansatt alene som med dyktighet har konstruert falske fakturaer og manipulert betalingssystem og regnskap. Vi kan med sikkerhet fastslå at andre ansatte ikke har vært involvert. Slik vi, og de forannevnte samarbeidspartnere ser det i dag, har vi ikke hatt mulighet til å avdekke dette tidligere, fastslår fellesrådet.

Fellesrådet beskriver saken som en personlig tragedie for den ansatte, og sier bedrageriet har vært en stor påkjenning for de nærmeste kollegene.

– Overraskende

Flere av beløpene skal ha vært på mellom 70 og 80.000 kroner per faktura, skriver Adresseavisen.

– Det har vært svært naturtro fakturaer der det er benyttet navn på bedrifter som er oppført i Brønnøysundregistrene. Vår medarbeider har oppført sine egne kontonummer. Vi har ikke sett avviket og det er overraskende at det går an å operere på denne måten. Personen har greid å unngå våre kontrollsystemer. Vi må få hjelp av banken for å finne ut hvordan han har greid det, sier kirkeverge og administrativ leder i fellesrådet, Kjell Inge Nordgård, til avisen.

Ifølge Nordgård ble den ansatte avslørt da politiet og Økokrim stusset over pengeoverføringer til flere forskjellige kontorer. Det er funnet overføringer tilbake til mars 2016, men de største ble gjort sent på høsten samme år og på nyåret i 2017. Den ansatte ble pågrepet av politiet 9. mars.

Berører ikke driften

Ledelsen av Fellesrådet har vært informert om saken fra første stund, og saken er også behandlet i et eget møte. Også kommunen og Nidaros bispedømme er informert om saken i egne møter.

Fellesrådet opplyser at til tross for at bedrageriet anses som stort, så vil det potensielle tapet ikke berøre daglig drift og aktiviteter.

Nordgård jobbet fredag med å informere alle organisasjonens 150 ansatte.

