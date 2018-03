Frp har ferdigbehandlet varslersak mot mann med tillitsverv i partiet

innenriks

Det bekrefter leder i organisasjonsutvalget i Frp, Helge André Njåstad, til NRK. Han vil ikke gå inn på hva utvalget har konkludert med.

– Jeg har ikke behov for å dele det med mediene, det er en sak mellom oss og han, sier Njåstad.

Mannen har overfor NRK innrømmet at han som 18-åring spurte en den gang 14 år gammel jente i FpU om sex, men hevder samtidig at det var ment som en spøk. Frp har tidligere bekreftet at det har vært flere varsler om mannen.

Njåstad sier de aldri har noen garanti mot denne typen hendelser, men at det skal være trygt i partiet.

– I dette tilfellet tror jeg hele saken vil bevisstgjøre vedkommende veldig. Generelt jobber vi målbevisst med å kurse hele organisasjonen på kultur. Det skal være trygt å sende ungdommer til Frp og FpU.

