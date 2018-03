Mann siktet for vold etter slagsmål på Karmøy

innenriks

Politiet rykket søndag ut rundt klokka 10 etter meldinger om en person som løp etter en annen i byen Åkrehamn i Karmøy kommune.

Deretter pågrep de en mann med kniv, før de fant en blodig og forslått person. Den forslåtte mannen har opplyst til politiet at han er blitt slått med balltre og stukket med kniv.

– Han har rispeskader, og er rett og slett blitt banket opp, enten med knyttnever eller med en gjenstand. Det jobber vi med å avklare, opplyste operasjonsleder Paal Thime ved Politiet i Sørvest til NTB søndag formiddag.

Både den skadde og den pågrepne er menn i 30-40-årene. Politiet kjenner til de to fra før. Jourhavende i Sørvest politidistrikt forteller til NTB søndag kveld at den pågrepne mannen fortsatt er i politiets varetekt. Han er siktet for vold.

