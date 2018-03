Norwegian tester ut betaling for å komme først i køen

innenriks

Den nye ordningen er innført på flyplassene i Ålesund og Molde, samt i Haugesund og Kristiansand. Ifølge nettavisen Flysmart24 får reisende som ønsker det, muligheten til å betale rundt fem euro – i underkant av en femtilapp – for å få prioritet ved ombordstigning i flyene.

Ordningen kan bli utvidet til å gjelde hele Norwegians rutenett dersom det viser seg at det er et marked for dette.

– Nå skal vi teste det ut på utvalgte flyplasser, og hvis det er vellykket vil vi se en gradvis utrulling, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Det irske lavprisflyselskapet Ryanair har i mange år allerede praktisert såkalt priority boarding. Ordningen er imidlertid blitt gjenstand for sterk kritikk ettersom så mange betaler for å komme tidlig om bord at det føles bortkastet.

