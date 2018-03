43-åring dømt for gjentatte overgrep mot jente (10)

innenriks

Straffen er ett år lavere enn aktoratet ba om i sin påstand i Asker og Bærum tingrett. Mannen er dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot datteren til en kvinne han var kjæreste med, men ble frikjent for det mest alvorlige punktet i tiltalen, ifølge Budstikka.

Den 43 år gamle mannen nektet straffskyld og hevdet det aldri fant sted noe seksuelt mellom ham og jenta, som var ti år da overgrepene pågikk. Retten la imidlertid vekt på jentas forklaring og de elektroniske bevisene i saken – blant annet chattelogger mellom ham og unge jenter og andre aktiviteter på nettet.

Blant annet var han aktiv på en datingside, hvor han møtte jentas mor. Han hevdet at han var fotograf og maler, og at han trengte aktmodeller. Etterforskningen avdekket at mannen hadde hatt kontakt med en rekke kvinner på datingsiden, og at han raskt etter at det ble etablert kontakt, forsøkte å avklare om kvinnene hadde unge døtre.

Jenta er tilkjent 200.000 kroner i oppreisningserstatning.

Det er ikke klart om dommen ankes, ifølge Budstikka.

(©NTB)