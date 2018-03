DNT: Antallet påsketurister med magesyke minker

innenriks

Tirsdag kveld opplyser DNT at det har dukket opp ytterligere to tilfeller i løpet av tirsdag.

– To nye tilfeller betyr at det er på vei nedover. Nå avtar det, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn til NRK.

Totalt er det nå 40 kjente tilfeller av omgangssyke på de ti Turistforening-hyttene Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhelleren, Krækkja, Kalhovd, Mogen, Mårbu, Stigstuv og den selvbetjente hytta Middalsbu. På flere av hyttene har det kun vært registrert ett enkelttilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag.

Turistforeningen understreker at alle som får symptomer på mageviruset, kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak.

– Det som er positivt er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye med omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Wikborg.

Symptomene på mageviruset er kvalme, oppkast og diaré. Sykdommen er ifølge Folkehelseinstituttet vanligvis mild, og varer i én til tre dager hos ellers friske mennesker.

De fleste har det fint

– Rapportene fra gjestene på hyttene er at de har det veldig fint. De opplever at de får spørsmål fra folk utenfra, som sitter hjemme og ser de dramatiske overskriftene, men her på vidda er det strålende påskevær og fornøyde gjester, sier kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen i Turistforeningen.

Hyttene på Hardangervidda har hatt 1.613 gjester fra palmefredag til tirsdag. Det er en oppgang på 9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Håndvask med vann og såpe

Norovirus er den vanligste årsaken til omgangssyke eller smittsom mage- og tarmsykdom. Turistforeningen kan ikke få understreket nok hvilken grunnleggende hygieneregel som beskytter aller best mot smitte.

­– Håndvask med lunkent vann og såpe er det mest virkningsfulle middelet for å få bukt med spredningen av omgangssyke. Vi oppfordrer særlig menn til å passe på håndhygienen, sier Hoff Wikborg.

Han understreker at de per nå har ikke oversikt over hvor mange av de syke som er menn, men Turistforeningen har en oppfatning av menn spesielt kan oppfordres til grundig håndvask.

– Den generelle oppfordringer er at alle må vaske hendene grundig med såpe og vann etter toalettbesøk og før spising, sier han.

Høysesong

Ifølge Folkehelseinstituttet er vinteren høysesong for omgangssyke på grunn av norovirusinfeksjoner. Ved siden av grundig håndvask med vann og såpe, er også god kjøkkenhygiene både hjemme, på skoler og i barnehager avgjørende for smittebegrensning.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt mot norovirus, ifølge Folkehelseinstituttet.

