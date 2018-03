Politiet sjekker om 21-åring i Bergen var dødelig skadd før han falt fra sjuende etasje

innenriks

Det melder Bergens Tidende tirsdag ettermiddag. Bergenspolitiet har allerede gjort det klart at de mener en nå siktet mann i 20-årene utsatte 21-åringen for vold før offeret ble dyttet eller lempet over et rekkverk i sjuende etasje i boligblokken.

Nå vil politiet forsøke å avklare om 21-åringen var dødelig skadd før fallet, får avisen opplyst.

Vitneopplysninger og tekniske undersøkelser underbygger teorien om at det oppsto en krangel og et basketak mellom siktede og den nå avdøde kameraten natt til fredag. BT skriver at politiet er «usikre på om det faktisk var fallet som tok livet av 21-åringen, eller om han kan ha vært dødelig skadd før han havnet over rekkverket.»

– Mistanken styrket

Politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt vil ikke kommentere opplysningene.

– Vi jobber ut fra en rekke hypoteser, og vi skal etterforske hendelsesforløpet objektivt, uten å være bundet til én av hypotesene. Våre teorier går jeg ikke inn på. Det kan påvirke vitner, sier hun.

Avdøde ble mandag obdusert på Gades Institutt i Bergen. Ifølge Bergensavisen er det funnet skader på offeret som styrker mistanken om at mannen ble utsatt for grov vold før han angivelig ble kastet eller dyttet ut fra sjuende etasje.

Politiet har dessuten funnet flere tekniske spor, blant annet blodspor inne i leiligheten, som styrker teorien. Leiligheten bar tydelig preg av voldsbruk, noe som står i kontrast til de siktedes forklaringer, skriver BA.

I tillegg til mannen i 20-årene, er hans mor i 40-årene siktet for drap eller medvirkning til det. De ble begge varetektsfengslet i fire uker mandag ettermiddag. Begge nekter straffskyld.

Kripos koblet inn

Nå håper bergenspolitiet at eksperter fra Kripos skal bidra til å få klarhet i hva som fant sted i leiligheten i fyllingsdalen natt til fredag 23. mars.

– I forbindelse med etterforskningen av dødsfallet i Fyllingsdalen fredag har politiet bedt om bistand fra Kripos. Fire taktiske etterforskere er allerede på plass i Bergen og skal bistå med etterforskningsledelse og avhør og vil være en del av etterforskningsteamet fremover.

Politiet trenger hjelp for å opplyse saken best mulig og ber derfor om at de som har opplysninger knyttet til saken og ikke alt har forklart seg for politiet, tar kontakt.

– Politiet er interessert i observasjoner knyttet til boligblokken i Fyllingsdalen natt til fredag 23. mars. Personer som kan si noe om forholdet mellom de tre involverte eller har møtt dem torsdag ettermiddag og kveld, bes også ta kontakt, opplyser politiet.

(©NTB)