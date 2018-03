Politiet utvider siktelse etter knivstikking i Røyken

innenriks

16-åringen ble sendt til sykehus etter at han ble knivstukket flere steder på kroppen i en buss utenfor Røyken videregående skole. Politiet fikk melding om voldsepisoden klokken 8.02 fredag morgen.

Gutten fikk først behandling på stedet før han ble sendt til sykehus der han fikk behandling for flere stikkskader i overkroppen og hendene. Han ble utskrevet fra sykehuset fredag kveld.

– Mer alvorlig

Den mistenkte 16-åringen ble først siktet for grov kroppskrenkelse, men etter at politiet så gjennom overvåkingsvideoen inne fra bussen, kunne de slå fast at saken var mer alvorlig enn først antatt.

– Han er nå siktet for et mer alvorlig forhold enn det han først var siktet for. Jeg ønsker ikke å gå i mer detalj enn det, sier politiadvokat Cathrine Thiis-Evensen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Hun understreker at siktelsen er foreløpig og kan bli endret på nytt under etterforskningen.

– Og så får vi se hva vi klarer å bevise, sier hun.

Thiis-Evensen sier det er en del konflikter i ungdomsgjenger i Røyken for tiden.

– Foreldre bør være opptatt av at barn ikke involverer seg i konflikter. Jeg tror terskelen ligger lavt for å bruke vold i enkelte miljøer, sier politiadvokaten.

Vold og trusler

Hun sier politiet ikke kan si noe sikkert om denne saken er en del av del av et gjengoppgjør.

Drammens Tidende skriver at politiet har flere ganger de siste månedene måttet rykke ut til Røyken videregående etter vold, trusler og slåssing.

Den mistenkte 16-åringen er ikke fengslet, men er etter det NTB erfarer, under omsorg av barnevernet.

Gutten som ble knivstukket, er elev ved skolen, mens gutten som er mistenkt for å stå bak, ikke er elev der. Han har også fått besøksforbud mot gutten han er siktet for å ha knivstukket.

