Buss i full fyr på E18 – veien åpnet

innenriks

Øst politidistrikt meldte om brannen klokka 8.12 onsdag morgen. Bussen tilhører selskapet Nettbuss og var på vei fra Hvaler mot Oslo da det oppsto brann ved Gjersø bru like sør for Mastemyr.

– Bussen bruker vanlig drivstoff og står i full fyr. Brannvesenet er på stedet, uttalte operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB.

Alle passasjerene kom seg ut og motorveien ble helt stengt i begge retninger. Omkjøring var mulig ved å bruke E6.

Ved 9-tiden var flammene slukket, men veien var fortsatt stengt. Vannet som ble brukt til å slukke frøs til is i veibanen. En tungberger kom til stedet for å buksere bussen vekk fra stedet. Veien måtte strøs siden vannet som ble benyttet til å slokke frøs til is i veibanen.

Ved 11.30-tiden åpnet veien for trafikk i begge retninger.

