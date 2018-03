Omgangssyken har kommet til høyfjellshotell på Geilo

innenriks

– Vi fikk melding fra personer på tre-fire rom i går om at de var blitt syke. Og et par-tre nye rom meldte fra i dag, forteller hotelldirektør Roger Espelid i Vestlia Resort på Geilo til Bergens Tidende onsdag.

Med syke mener han diaré eller oppkast, og han forteller at det er snakk om totalt 10–15 personer.

– Disse personene har enten reist hjem, eller blitt bedt om å holde seg på rommene, sier han.

Høyfjellshotellet har rundt 400 gjester denne påsken, og Espelid sier han ikke opplever at det er noen unntakstilstand.

43 syke på DNT-hytter

Mageviruset har herjet til sammen ti av Turistforeningens hytter på Hardangervidda i starten av årets påske. Onsdag var det blitt registrert totalt 43 kjente sykdomstilfeller på hyttene Litlos, Sandhaug, Geiterygghytta, Rauhelleren, Krækkja, Kalhovd, Mogen, Mårbu, Stigstuv og den selvbetjente hytta Middalsbu.

På flere av hyttene har det imidlertid kun vært registrert ett enkelttilfelle, og flere av hyttene har hatt kun friske gjester siden søndag.

– Etter at vi hørte om det som skjedde på Hardangervidda innførte vi ekstraordinær vask og desinfeksjon av alle dørhåndtak, knapper på heiser – ja alt som folk tar på. Vi er ekstra påpasselige, forsikrer Espelid.

Det er foreløpig ikke meldt om sykdomstilfeller på andre hoteller på Geilo.

Tiltakene fungerer

Kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol kommune har både vært i kontakt med Vestlia Resort og med DNT. Han har også hatt dialog med Mattilsynet, og sier det er ting å lære av det som har skjedd, men at Turistforeningen bør gjennomgå sine rutiner.

De siste sykdomstilfellene på DNT-hytter er fem personer som ble fraktet ut fra hyttene Rauhellern og Mogen tirsdag kveld og onsdag morgen.

­– Alle kjøres ut umiddelbart som et forebyggende tiltak. Det som er positivt er at på de fleste av hyttene hvor det først ble registrert syke, har vi nå ikke hatt nye tilfeller omgangssyke. Det viser at tiltakene fungerer, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Håndvask

Norovirus er den vanligste årsaken til omgangssyke eller smittsom mage- og tarmsykdom. Symptomene på mageviruset er kvalme, oppkast og diaré. Sykdommen er ifølge Folkehelseinstituttet vanligvis mild, og varer i én til tre dager hos ellers friske mennesker.

DNT har de siste dagene kommet med en innstendig oppfordring til sine gjester om å passe godt på håndhygienen for å unngå å bli smittet eller smitte andre.

– Håndvask med lunkent vann og såpe er det mest virkningsfulle middelet for å få bukt med spredningen av omgangssyke, sier Hoff Wikborg.

