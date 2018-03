Fortsatt snøbyger og stor skredfare i nord de neste dagene

innenriks

– Vi har nå en situasjon der det dannes byger ute i havet utenfor Troms og Finnmark. Disse bygene kan være ganske kraftige. Lavtrykkene som forårsaker dette, er samtidig uforutsigbare, og værsituasjonen kan dermed endre seg fort, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt til NTB.

De siste dagene har en rekke veier og fjelloverganger i Nord-Troms og Vest-Finnmark blitt stengt som følge av uvær og snøras. Meteorologisk institutt sendte onsdag ut obs-varsel for deler av Finnmark og Troms på grunn av snøbyger, sterk vind og snøfokk. Dette varselet gjelder fram til klokken 23 torsdag.

Ifølge Selberg vil vinden løye noe de neste dagene, men snøbygene vil trolig fortsette.

– Det er fortsatt ventet bygevær i nord fredag og lørdag. Foreløpig ser det ut til at det kan lette og bli opphold når vindretningen snur på søndag, sier Selberg.

Stengte veistrekninger

I Finnmark var over 30 veistrekninger stengt torsdag kveld, inkludert alle fylkets fjelloverganger.

– Det er ikke mye åpent nå. Det er stort sett stengt over alt. Det er lenge siden det har vært så mye samtidig, sier trafikkoperatør Fredrik Nyland til NRK.

Minst 13 strekninger i fylket kommer til å være stengt fram til fredag, ifølge Vegvesenets oversikt.

Evakuert i Troms

Ifølge Vegvesenet er E6 ved Kvænangsfjellet og sju fylkesveier i Troms fortsatt stengt som følge av uvær, ras eller fare for ras. Blant dem er veien inn til bygda Oldervik, der 23 ble evakuert i båt som følge av et større ras ved 19-tiden onsdag kveld. Raset slo ut strømmen og isolerte bygda.

– Det er snakk om en frivillig evakuering. Noen har valgt å evakuere fordi de bor i områder som gir grunn til bekymring med tanke på skred, mens andre er evakuert på grunn av strømmangel, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt.

Ny vurdering fredag

Vegtrafikksentralen opplyser at arbeidet med å rydde veien ikke vil begynne torsdag på grunn av fare for nye ras. En ny vurdering vil bli tatt i 11-tiden langfredag. Det er fremdeles stor skredfare, og det snør tett i området, ifølge skredekspert Øyvind Høydal ved Norges Geotekniske Institutt.

– Det er stor skredfare nærmeste døgn. Det er fremdeles skredutsatte partier i dalsiden inn mot Oldervik som mannskapene må passere for å få ryddet veien. For at skredfaren skal reduseres, må det enten gå skred, eller forholdene må stabilisere seg over tid. Hvor lang tid dette kan ta, er det nesten ikke mulig å si, sier Høydal.

Mattrøbbel i Nordkapp

Blant områdene uværet har rammet hardest, er Nordkapp kommune, der flere veier har vært stengt siden slutten av forrige uke. Minst fem strekninger i og rundt kommunen vil fortsette å være stengt til fredag.

Flere fiskevær og bygder i kommunen har over en lengre periode vært fullstendig isolert, og uværet har også ført til problemer med matforsyningen, ifølge NRK.

Nordkapp kommune har løst problemet med stengte veier og dårlig vær med at butikkene kommer til å være fleksible i påskehøytiden, opplyser rådmann Raymond Robertsen.

– De holder åpent om det settes opp kolonner. I tillegg har private fiskere og andre skysset ut mat på bestilling til folk som bor der ute, sier Robertsen.

Fremdeles stor snøskredfare

I Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø er det sendt ut snøskredvarsel med faregrad 4 for torsdag, fredag og lørdag.

Ifølge varsom.no vil snøskredfaren øke i Ofoten, Salten og Svartisen-området lørdag.

