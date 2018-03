Russland utviser norsk diplomat

innenriks

«Vi er blitt meddelt at Russland utviser en av våre medarbeidere ved ambassaden i Moskva», skriver UDs pressekontakt Ane Lunde i en pressemelding.

Der heter det at den norske ambassadøren fredag ble kalt inn til det russiske utenriksdepartementet sammen med svenske, finske og danske kolleger.

«Selv om dette var ventet ut fra de siste uttalelsene fra russisk side, anser vi utvisningen som uberettiget. Vår medarbeider har gjort en god jobb som diplomat, og utvisningen har ingenting med diplomatens utførelse av sine arbeidsoppgaver å gjøre», skriver Lunde videre om Russlands beslutning.

Svarer på masseutvisning

Ifølge UD ønsker Norge fortsatt et konstruktivt forhold til Russland på områder av felles spørsmål. Norske myndigheter understreker også at de verdsetter det de omtaler som den gode kontakten Norge har med Russland i mange viktige spørsmål.

Russerne varslet tidligere denne uken at de totalt kommer til å utvise 150 diplomater.

Masseutvisningen kommer som et svar på at Storbritannia, USA og flere andre land har utvist et tilsvarende antall diplomater grunnet et attentat i Salisbury den 4. mars.

Advarte om konsekvenser

Storbritannia hevder Russland sto bak angrepet mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter. Selv nekter russerne for noen som helst involvering.

Norge har på sin side valgt å utvise én russisk diplomat som følge av hendelsen.

– Vår opplevelse er at britene har levert god dokumentasjon, sa statsminister Erna Solberg (H) tirsdag til NTB.

Dagen før advarte den russiske ambassaden om at utvisningen kom til å få konsekvenser.

– Denne slags fiendtlige handlinger er ikke heldig for det gjensidige samarbeidet mellom landene, og den vil få konsekvenser, skrev ambassaden på sin Facebook-side.

Ventet russisk reaksjon

Flere andre land, deriblant Sverige og Nederland, er i dag blitt informert om at deres diplomater må forlate Russland. Britene får én måned på seg til å redusere sitt antall diplomater til samme antall som Russland har i Storbritannia.

Da NTB kontaktet NUPI-forsker Jakub Godzimirski angående den russiske reaksjonen, beskrev han den som ventet.

Alternativet hadde vært å innføre økonomiske sanksjoner mot landene som har utvist russiske diplomater, noe som ville vært et langt mer aggressivt trekk.

– Det kommer neppe til å skje med det første. For Storbritannias del kan det være aktuelt å innføre sanksjoner mot rike russere i Storbritannia, men britene har også interesse av holde på disse forretningsmennene, sa Jakub Godzimirski.