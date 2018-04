Økning for Turistforeningens hytter i påsken

innenriks

Totalt hadde Den Norske Turistforening (DNT) 13.500 overnattinger på sine betjente hytter fra og med fredag i palmehelgen til og med påskeaften i år. Det er en oppgang på 5 prosent fra fjoråret, får NTB opplyst.

– Det er lenge siden vi har hatt så flotte forhold på påskefjellet som i år. Med disse besøkstallene kan vi nok en gang slå fast at påske i høyfjellet er en tradisjon som lever i beste velgående, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

Størst vekst i Rondane

Områdene Rondane, Sylan, Breheimen og Femundsmarka har hatt et kraftig oppsving i antall overnattingsgjester.

Størst vekst hadde Rondane, med nær 70 prosent flere gjester enn i fjor. Noe av forklaringen kan være at det i motsetning til i fjor var mye snø i området.

Sylan har hatt en oppgang på 42 prosent, Breheimen hadde en vekst på 39 prosent og Svukuriset i Femundsmarka hadde 54 prosent flere gjester.

Sykdom på Hardangervidda

Hardangervidda er det desidert mest populære påskefjellet, med rundt 3.000 overnattinger. Denne påsken ble 49 personer med omgangssyke transportert ut fra hytter i området. Antall overnattingsgjester har imidlertid vært omtrent som i fjor.

­– Vi er selvfølgelig lei oss for at noen har blitt syke. Likevel er det godt å se at de aller fleste har holdt seg friske og har kunnet nyte fine dager på vidda, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Bestyrer Jan Tyssebotn på Sandhaug turisthytte innrømmer at påskeuka har vært arbeidskrevende.

– Vi hadde noen døgn der vi vasket ned hytta både dag og natt og måtte kjøre ut gjester. Men betjeningen har stått på som helter, og jeg er veldig imponert over dem, sier bestyreren.

(©NTB)