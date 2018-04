innenriks

Meldingen om innbruddet kom rett før klokka sju mandag morgen, da en vekter varslet politiet om en knust rute på YX-stasjonen på Lyngsnes.

Ved 12.30 kunne Sørvest politidistrikt opplyse at tre gutter i alderen 13-15 år var innbrakt til lensmannskontoret for samtale sammen med sine foresatte. Guttene er mistenkt for å stå bak innbruddet, som av politiet regnes som grovt tyveri.

– Politiet følger opp saken sammen med barnevern, opplyser operasjonssentralen.

(©NTB)